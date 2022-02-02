مسرّب رد الغرب على الضمانات الروسية يعلن تواجده في أوكرانيا ويرفض الإفصاح عن مصادره

أفصح الصحفي الذي تمكن من تسريب الرد الخطي السرّي من واشنطن والناتو على مبادرة الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو، عن أنه في أوكرانيا حاليا، مؤكدا مصداقية مصادره.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الصحفي هيباي أربيدي أزا، وهو أحد الصحفيين اللذين أعدا التقرير الذي نشرت فيه صحيفة "إل باييس" الإسبانية اليوم الأربعاء نص رد واشنطن والناتو على المبادرة الروسية قوله، إنه في أوكرانيا حاليا، دون أن يكشف عن المصدر الذي سرّب له النص الكامل للرسالتين اللتين تسلمتهما موسكو من واشنطن والناتو في 26 يناير.

وقال الصحفي إنه كان منذ البداية على قناعة بأن المصدر الذي سرب له الرسالتين موثوق به وأن جهات أخرى أكدت صحتهما.

وأضاف: "أكثر من مصدر" أكدوا لي صحة الرسالتين.

وأعرب أربيدي عن ثقته بأن تسريب الرسالتين لن يحول دون الاتصالات الدبلوماسية بين روسيا والغرب، خاصة وأن المواقف المطروحة في رد واشنطن والناتو لا تختلف كثيرا عما أعلنه مسؤولو واشنطن والناتو.

وأكد بأن الرسالتين تتضمنان مواقف مثيرة للاهتمام لم يعلن عنها حتى الآن، مشيرا إلى أهمية أن يعلم القارئ الشروط التي يتفاوض كل طرف على أساسها.

وقال: "أعتقد أن من واجب أي صحفي هو نشر الحقيقة، ولا يوجد صحفي واحد في العالم كان سيمتنع عن نشر مثل هذه المعلومات التي وقعت في حوزتي وتأكدت من صحتها".

ويقيم أربيدي في اليونان ويعمل لصالح Muzungu Producciones التي بدورها أبرمت عقدا مع "إل باييس" تم بموجبه إيفاده إلى أوكرانيا.

وسبق أن طالبت واشنطن موسكو بعدم نشر نص ردها، غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب عن ثقته بأن الرد الأمريكي سيتسرب قريبا على أي حال، خاصة وأن إعداده جاء بالتشاور مع جميع أعضاء الناتو والحكومة الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"