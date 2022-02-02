بريطانيا تنفق 1.2 مليون جنيه إسترليني في اليوم لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق

أفادت صحيفة "الإندبندنت" بأن الحكومة البريطانية تنفق 1.2 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 1.6 مليون دولار) في اليوم على إسكان طالبي اللجوء واللاجئين الأفغان في الفنادق.

وأقرت مسؤولة في وزارة الداخلية البريطانية بأنه يتم إنفاق أكثر من 438 مليون جنيه إسترليني سنويا لإيواء حوالي 37000 فرد تم إجلاؤهم من أفغانستان أو طالبوا اللجوء في المملكة المتحدة.

وفي حديثها إلى النواب، قالت السكرتيرة الثانية الدائمة للوزارة تريشيا هايز إن التكاليف التي يتم تكبدها حاليا في هذه الفنادق "تصل الآن إلى حوالي 1.2 مليون جنيه إسترليني يوميا".

وهناك حاليا حوالي 25000 طالب لجوء في فنادق في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بالإضافة إلى 12000 مواطن أفغاني تم إجلاؤهم إلى بريطانيا بعد سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أغسطس 2021.

كما ارتفع عدد طالبي اللجوء الذين تم إيداعهم في الفنادق في العامين الماضيين حيث أدى وباء كورونا إلى تأخيرات متزايدة في نظام اللجوء وفشلت الحكومة في تأمين مساكن متفرقة كافية في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: "الإندبندنت"