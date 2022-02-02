البعثة الروسية في الأمم المتحدة: الدبلوماسية البريطانية لا قيمة لها على الإطلاق

انتقد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الدبلوماسية البريطانية واصفا إياها بـ "عديمة القيمة".

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وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز" قال بوليانسكي اليوم الأربعاء: "هناك مجال للدبلوماسية دائما، لكننا نقول بصراحة إنه لا ثقة لنا بالدبلوماسية البريطانية، مضيفا أن الأخيرة أظهرت في السنوات الأخيرة أنها "لا قيمة لها على الإطلاق".

وأضاف: "لا أريد الإساءة إلى أحد وخاصة إلى أصدقائي الجيدين من الدبلوماسيين البريطانيين، لكن نتائج الدبلوماسية البريطانية لا تبعث على الفخر".

وفي رده على تصريحات حول معلومات استخباراتية تدل على حشد قوات روسية على حدود أوكرانيا، قال الدبلوماسي الروسي إن هذه المواد تعيد إلى الذاكرة أدلة زائفة على امتلاك الزعيم العراقي الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل.

وأضاف: "الهستيريا لا تتوقف، ويحدث كل ذلك في رؤوس السياسيين الغربيين البعيدين عن المكان".

يذكر أن بريطانيا تأتي في الصفوف الأولى من الدول الغربية التي تتهم روسيا بتصعيد الوضع الأمني على حدود أوكرانيا والتخطيط لغزو هذا البلد، ونفت روسيا صحة هذه التصريحات بصورة قاطعة مرارا وتكرارا وعلى مختلف المستويات.

المصدر: "نوفوستي"