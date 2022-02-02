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خبير فرنسي: تحليق طائرات "يوم القيامة" الأمريكية إشارة إلى موسكو

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خبير فرنسي: تحليق طائرات
Gettyimages.ru
طائرة "يوم القيامة" (يسار) أثناء تزودها بالوقود جوا
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قال إريك دينيس، وهو ضابط استخبارات فرنسي سابق رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة دفعت صباح الأربعاء، بثلاثة مواقع قيادة جوية إلى الجو في وقت واحد.

ووفق إريك دينيس، الذي يشغل حاليا منصب مدير المركز الفرنسي لدراسات الاستخبارات (CF2R)، قد يكون ذلك بمثابة إشارة لموسكو بأن القوات المسلحة الأمريكية في حالة تأهب قصوى.

وأضاف الخبير: "هذا الصباح (07:56 بالتوقيت العالمي) كان هناك نشاط غير عادي للغاية من قبل الجيش الأمريكي. ثلاث طائرات من طراز E-6B Mercury - مواقع قيادة جوية مخصصة للبحرية الأمريكية تعمل في إطار الرد النووي، انطلقت محلقة في الجو في وقت واحد فوق أراضي الولايات المتحدة". وأشار إلى أن هذه الطائرات، تسمى "بطائرات يوم القيامة"، ويتم استخدامها عادة خلال مناورات القوات النووية الأمريكية.

 

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وتابع الضابط السابق القول: "دفع 3 طائرات من هذا النوع إلى الجو في آن واحد، ظاهرة نادرة للغاية، مما يجعل المرء يفكر في أن هذه رسالة موجهة إلى موسكو، كما لو أن الولايات المتحدة تريد أن توضح أنها في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك قواتها النووية".

في الوقت نفسه، يعتقد الخبير أن مثل هذه الأعمال من جانب الولايات المتحدة، "ليست أكثر من إيماءات".

المصدر: نوفوستي

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