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مصرع 26 شخصا بسقوط كابل عالي الجهد على سوق بالكونغو الديمقراطية

مصرع 26 شخصا بسقوط كابل عالي الجهد على سوق بالكونغو الديمقراطية

أخبار العالم

مصرع 26 شخصا بسقوط كابل عالي الجهد على سوق بالكونغو الديمقراطية
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قالت السلطات المحلية إن 26 شخصا حسب حصيلة أولية، لقوا حتفهم اليوم الأربعاء عندما سقط كابل عالي الجهد في حفرة مليئة بالمياه في سوق في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

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