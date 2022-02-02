مصرع 26 شخصا بسقوط كابل عالي الجهد على سوق بالكونغو الديمقراطية

قالت السلطات المحلية إن 26 شخصا حسب حصيلة أولية، لقوا حتفهم اليوم الأربعاء عندما سقط كابل عالي الجهد في حفرة مليئة بالمياه في سوق في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

Marché MATADI-KIBALA:

Plus de 25 morts suite à la coupure d'un câble électrique.

Des braves personnes qui sont sorties pour chercher de quoi nourrir leur famille sont mortes à cause de L'IRRESPONSABILITÉ de l'État.@SNELrdc@NgobilaM@PrimatureRDC@Presidence_RDC@TinaSalama2pic.twitter.com/G8zEnVJCV0 — TSHILEJELU (@KadimaJack1) February 2, 2022