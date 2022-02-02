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بالصور.. تشييع حاشد للمرجع الشيعي الإيراني صافي كلبايكاني في مدينة قم

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بالصور.. تشييع حاشد للمرجع الشيعي الإيراني صافي كلبايكاني في مدينة قم
ar.farsnews.ir
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شيعت مدينة قم الإيرانية، اليوم الأربعاء، جثمان المرجع الشيعي الراحل آية الله لطف الله صافي كلبايكاني، بمشاركة العديد من المسؤولين وتلامذته ومقلديه وحشد كبير من أهالي المدينة.

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وأوضحت وكالة "فارس" أنه "كان من بين المشاركين في مراسم التشييع العديد من علماء الدين والشخصيات السياسية من ضمنهم رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم آية الله هاشم حسيني بوشهري ورئيس الحوزة العلمية آية الله علي رضا أعرافي، وإمام جمعة طهران الموقت آية الله احمد خاتمي، والمدعي العام في البلاد محمد جعفر منتظري.

تجدر الإشارة إلى أن المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني كان قد توفي في مدينة قم ليل الاثنين- الثلاثاء، عن عمر يناهز 103 أعوام.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وجه رسالة تعزية برحيل صافي كلبايكاني، معتبرا رحيله "مبعث أسف للمجتمع العلمي الديني في البلاد".

المصدر: "فارس"

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