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غينيا بيساو.. مقتل 6 أشخاص في إطلاق النار خلال محاولة الانقلاب

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غينيا بيساو.. مقتل 6 أشخاص في إطلاق النار خلال محاولة الانقلاب
Globallookpress
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قتل ستة أشخاص على الأقل، في إطلاق النار، الذي وقع في قصر الحكومة خلال محاولة الانقلاب في غينيا بيساو.

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أ ف ب: إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو وأنباء غير مؤكدة عن انقلاب في البلاد
أ ف ب: إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو وأنباء غير مؤكدة عن انقلاب في البلاد

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء "لوسا"، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق النار الذي وقع في قصر الحكومة خلال محاولة الانقلاب.

وأكد رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، أمس للصحافيين، وجود قتلى وجرحى، دون أن يحدد العدد.

وأضافت المصادر، إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة  تقوم بعملية بحث عن عناصر يزعم تورطها في الهجوم الذي استهدف القصر الحكومي.

هذا وسمع يوم أمس عدة طلقات نارية، قرب القصر الحكومي في غينيا بيساو حيث كان يعقد مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية، أومارو سيسوكو إمبالو، ورئيس الوزراء نونو نبيام.

المصدر: lusa

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