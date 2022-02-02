وزير خارجية أوكرانيا يستبعد منح دونباس وضعا قانونيا خاصا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن حكومة كييف لن تمنح منطقة دونباس وضعا قانونيا خاصا لمنطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، وفقا لما تنص عليه اتفاقات مينسك.

وجاء هذا الكلام على لسان كوليبا في مقابلة نشرتها صحيفة Rzeczpospolita البولندية أمس الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت حكومة كييف مستعدة لمنح مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وضعا قانونيا خاصا ضمن الدولة الأوكرانية، في ظل سعي ألمانيا وفرنسا إلى استئناف المباحثات بصيغة "رباعية النورماندي" والعودة إلى تطبيق اتفاقات مينسك.

وقال الوزير: "لن يتم منح أي من مناطق أوكرانيا حق الفيتو في القرارات العامة على مستوى الدولة. إنه أمر منحوت على الصخر! ولذلك لن يكون هناك أي وضع قانوني كما تتصوره روسيا، ولن يكون هناك أي حق فيتو".

وتابع كوليبا أن حكومة كييف تمضي قدما في إجراء "إصلاح جوهري لتطبيق اللامركزية" ومستعدة للعمل على تطبيق اتفاقات مينسك، مضيفا: "لكن اتفاقات مينسك تنطلق بمسائل أمنية، والشق السياسي ضمنها في المقام الثاني، ولذلك يتعين على الجميع التركيز على الأمن".

ووصف الوزير سلوك الحكومة الأوكرانية في ظل التصعيد الحالي بين روسيا وحلف الناتو حول هذا البلد بأنه "بناء"، مشددا على أن كييف "مستعدة لتبني قرار مستدام".

وقال كوليبا إنه "لا يشعر بخيبة أمل" إزاء عدم إبداء أي دولة غربية حتى الآن استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا في حال "الغزو الروسي" لهذا البلد، معربا عن "ثقته بالجيش والشعب الأوكرانيين".

وذكر كوليبا أن بولندا "من أقرب أصدقاء أوكرانيا"، مشددا على أن كييف مرتاحة تماما لما تقدمه إليها وارسو من دعم في المجالات كافة، منها العسكري والسياسي والاقتصادي.

وتنص اتفاقات مينسك التي تم تبنيها في عام 2015 بين ممثلين عن الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا وروسيا وفرنسا وألمانيا ومنظمة معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا على "إجراء إصلاح دستوري جديد يقضي كعنصر رئيسي بتطبيق اللامركزية.. وتبني قانون دائم لمنح مناطق محددة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وضعا خاصا".

وحذرت روسيا مرارا في الأشهر الماضية من أن كييف تستغل التصعيد الحالي حول أوكرانيا لتبرير تهربها من تطبيق اتفاقات مينسك.

المصدر: Rzeczpospolita