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تركيا.. داود أوغلو يطالب حكومة أردوغان بـ "وقف اضطهاد الشعب"

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تركيا.. داود أوغلو يطالب حكومة أردوغان بـ
AFP Adem Altan
زعيم حزب المستقبل في تركيا أحمد داود أوغلو
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اتهم زعيم حزب المستقبل المعارض في تركيا، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "اضطهاد الشعب"، وطالبها بالتوقف عن ذلك.

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وفي مقطع فيديو على "تويتر" علق داود أوغلو اليوم الأربعاء على زيادة فواتير الكهرباء في تركيا، وعدم قدرة المواطنين على دفع الفواتير وتلبية احتياجاتهم الأساسية، قائلا: "لقد حذرنا الحكام قبل أشهر من أن هذا الشتاء سيكون قاسيا، لكنهم لم يستمعوا".

وأضاف: "يصف شعبنا فصل الشتاء بالأسود. نواجه هذا العام شتاء أسود بالكامل. وأدى ارتفاع الكهرباء والغاز الطبيعي إلى عدم قدرة شعبنا على تلبية احتياجاتهم الأساسية للتدفئة".

وأكد داود أوغلو أن حكومة أردوغان "منفصلة عن الشعب"، مطالبا إياها بالتراجع عن الزيادات التي فرضتها على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، والتوقف عن "اضطهاد الناس".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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