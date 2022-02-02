مصادرة وثائق وفواتير متعلقة بتقديم خدمات استشارية من منزل جوزيبي كونتي

صادرت وكالة إنفاذ قانون إيطالية، فواتير متعلقة بتقديم خدمات استشارية لعدد من الشركات الكبرى، من منزل رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي.

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وبأمر من مكتب المدعي العام في روما، صادرت شرطة The Guardia di Finanza، التي تخضع لسلطة وزير الاقتصاد والمالية، الأسبوع الماضي، وبسرية تامة، الوثائق والفواتير المتعلقة بتقديم خدمات استشارية لعدد من الشركات الكبرى من قبل رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي.

وهذه الفواتير والوثائق الاستشارية، نفذها كونتي لبعض شركات فرانشيسكو بيلافيستا كالتاغيروني، الراعي السابق لمجموعة أكوا غير.

وتسلمت القاضية الرومانية ماريا سابينا كالابريتا، ملف التحقيق الجديد، دون وجود مشتبه بهم.

المصدر: domani