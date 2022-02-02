عشرات القتلى بهجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية
أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر محلية بمقتل 40 شخصا على الأقل بهجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية.
وأفاد ناشطون ومصادر محلية الأربعاء بأن 40 شخصا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحون يحملون السكاكين موقعا للنازحين في شرق الكونغو الديمقراطية.
وقال موقع Kivu Security Tracker عبر "تويتر": "قتل ما لا يقل عن 40 مدنيا بأسلحة بيضاء الليلة الماضية في بلين سافو" في إقليم دجوغو بشمال شرق البلاد، مضيفا أن عناصر مليشيات "كوديكو"، التي ينتمي معظم مقاتليها إلى جماعة ليندو العرقية، يشتبه بتنفيذها الهجوم.
At least 40 civilians were killed with edged weapons last night in Plaine Savo, near #Bule (#Djugu territory, #Ituri). The #Codeco-#URDPC are suspected. #DRCpic.twitter.com/Vdvvjn7rfy— Baromètre sécuritaire du Kivu (@KivuSecurity) February 2, 2022
وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن عدد ضحايا هجوم شنته مليشيات "كوديكو"، مساء الثلاثاء على موقع للنازحين في إقليم دجوغو قرب حدود أوغندا، يتجاوز 50 شخصا.
#Ituri : Les miliciens de la #CODECO ont fait plus de 50 morts dans une nouvelle attaque, dans la soirée de ce mardi 01 février 2022, sur un site des déplacés situé à 3Km de Bule, en Territoire de #Djugu. pic.twitter.com/h2oKYo7ZlN— MEDIACONGO.NET (@mediacongo) February 2, 2022
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