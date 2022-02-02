تغييرات متواصلة في كازاخستان.. ابن شقيق توكايف يحرم من منصب آخر

استبعد كانيش إزباستين، ابن شقيق رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، من مجلس إدارة كازاغروفينانس، وذلك بعد أن استقال طواعية بوقت سابق، من منصب النائب الأول لرئيس شركة بيتريك القابضة.

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وكان إزباستين، وهو المساهم الوحيد في شركة "كازاغروفينانس" يتولى مهمة رئيس مجلس إدارة هذه الشركة التي تعمل في المجال الزراعي.

وقال بيان لبورصة كازاخستان: "مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي تم إدخاله، يتكون مجلس إدارة شركة كازاغروفينانس من خمسة أشخاص: أ.ك. دزوانيشبايفا، أ. إ. مورزاغاليفا، س. ن. مادييف، ر. س. أورازباييف، أ. ج. براشيف".

يشار إلى أن "كازاغروفينانس" هي شركة تابعة للإدارة الوطنية القابضة "بيتريك"، في حين أن حكومة جمهورية كازاخستان تعد المساهم الوحيد في هيئة الأوراق المالية "بيتيريك".

وكان إزباستين قد تخلى طوعا في 14 يناير 2022 عن منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية "بيتيريك"، وذلك "بالعلاقة مع انتقاله إلى أنشطة عامة".

المصدر: سبوتنيك