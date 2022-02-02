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تدريبات عسكرية أوكرانية قرب حدود القرم باستخدام راجمات الصواريخ

أخبار العالم

تدريبات عسكرية أوكرانية قرب حدود القرم باستخدام راجمات الصواريخ
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قال المكتب الصحفي لقيادة الجيش الأوكراني اليوم، إن وحدات من هذا الجيش، نفذت تدريبات عسكرية باستخدام راجمات الصواريخ "أورغان" بالقرب من الحدود مع شبه جزيرة القرم.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "قامت وحدات من المدفعية الصاروخية التابعة لقيادة القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية بالانتشار في مواقع إطلاق النار، واستهداف أهداف للعدو المفترض. وجرى خلال ذلك تنفيذ تدريب ميداني تضمن تنسيق الرمي المشترك من جانب بطاريات المدفعية الصاروخية أورغان، في ظروف قريبة قدر الإمكان من ظروف القتال الحقيقية. وجرت عمليات الرمي بالقرب من الحدود الإدارية لأراضي جمهورية القرم ذاتية الحكم المحتلة حاليا". ووفقا للبيان، تم فرض حالة التأهب القتالي في الوحدات المذكورة، وتم بعدها التوجه بشكل سريع إلى منطقة العمليات والانتشار فيها واستهدف الأهداف المحددة لتدميرها لاحقا.

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وأشار البيان إلى مستويات الاستعداد العالية لدى العسكريين المشاركين في التدريبات، وتوفير الدفاع الجوي الحماية للوحدات المشاركة في التدريبات.

المصدر: نوفوستي

 

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