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روسيا تمنع وزيرا من الجبل الأسود من دخول أراضيها

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روسيا تمنع وزيرا من الجبل الأسود من دخول أراضيها
Sputnik
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 قالت الخارجية الروسية، إن السلطات الروسية قررت منع زوران ميليانيتش وزير الدولة بوزارة الداخلية في جمهورية الجبل الأسود، من دخول الأراضي الروسية.

 وذكرت الوزارة في بيانها، أنه تم اتخاذ القرار، بعد منح الجبل الأسود حق اللجوء السياسي لرجل الأعمال تيلمان إسماعيلوف الملاحق بتهم جنائية في روسيا.

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وأضافت الوزارة: "في 2 فبراير، قامت الخارجية الروسية بإرسال مذكرة إلى سفارة الجبل الأسود في موسكو بشأن حظر دخول زوران ميليانيتش وزير الدولة بوزارة الداخلية في جمهورية الجبل الأسود، إلى أراضي روسيا. ويعتبر هذا التدبير بمثابة رد على الخطوة غير الودية التي اتخذتها سلطات الجبل الأسود في أكتوبر 2021 - منح حق اللجوء السياسي للمواطن الروسي تيلمان إسماعيلوف، المدرج اسمه على القائمة الدولية للمطلوبين عن طريق الإنتربول، لارتكابه جرائم خطيرة جدا على أراضي روسيا".

المصدر: تاس

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