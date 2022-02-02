السفير الروسي في الصين: زيارة بوتين إلى بكين مهمة مبدئيا بالنسبة للعالم كله

أعلن السفير الروسي في الصين، أندريه دينيسوف، أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين لحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، لها أهمية مبدئية بالنسبة للعالم كله.

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وقال دينيسوف في بث قناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب"، اليوم الأربعاء: "بلا شك تعتبر (هذه الزيارة) مهمة مبدئيا بالنسبة لنا وبالنسبة للصين وبالنسبة للعالم كله. سيتم لقاء زعيمي دولتين كبيرتين لديهما تأثير كبير على السياسة العالمية. ويتم هذا اللقاء في وقت متناقض للغاية".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين مهمة للغاية، إذ أنها تخلق فرصة لمحادثات ثقة. وأضاف: "في الواقع تكتسب المحادثات مثل هذا الطابع الودي بالمعنى الجيد للكلمة. وبالدرجة الأولى يدور الحديث عن أجواء مناقشة القضايا المهمة جدا لدولتينا، لأن رئيسنا والرئيس الصيني (شي جين بينغ) يدركان المسؤولية تجاه شعوبهما الموكلة إليهما".

وتابع: "لدينا مواقف قريبة أو متطابقة من المشكلات الرئيسية ليس فقط في مجال السياسة الدولية ولكن أيضا حول كيفية تطوير دولتينا في الظروف الصعبة الحالية، وتطويرها في كل المجالات، ليس فقط من حيث الاقتصاد، ولكن أيضا من حيث الحياة الاجتماعية".

من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بكين في 4 فبراير الجاري.

المصدر: تاس