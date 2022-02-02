شركة إسرائيلية تبدأ تدريب موظفين إماراتيين هذا الشهر

أفاد موقع "غلوبس"، بأن شركة ستارت آب الإسرائيلية Elevation تسوق برنامج تدريب للمصالح الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية و"غوغل".

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والشركة الإسرائيلية التي أقيمت عام 2014، تختص ببناء برامج تأهيل وتدريب للموظفين الحاليين وتجنيد موظفين جدد من خلال عملية تدريبهم.

وأوضح "غلوبس"، أن الحديث يدور عن نموذج تجريبي استثمرت فيه "غوغل" مئات آلاف الدولارات، وستنطلق الدورة الأولى منه هذا الشهر.

وقدرت شركة "أليفيشن" أن الإيرادات المحتملة من العملية ستبلغ عدة ملايين من الشواقل، وذلك بفضل حقيقة أن الحكومة الإماراتية تعطي الأولوية لتدريب الموظفين الجدد والمهارات الجديدة كجزء من سياسة منتظمة.

ويطلق على البرنامج الذي طورته الشركة بالتعاون مع "غوغل" اسم SkillUp Embark ويهدف لمساعدة المصالح والشركات للتغلب على التحديات التي وضعتها أزمة كورونا، من خلال تدريب رقمي لتسويق منتجاتهم عبر الإنترنت.

المصدر: I24 NEWS