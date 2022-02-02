"طالبان" تمنع مقاتليها من دخول مدن الملاهي بالسلاح
Legion-Media
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قررت السلطات الأفغانية منع العناصر الأمنية من دخول مدن الملاهي بالسلاح والزي العسكري والمركبات.
جاء ذلك في قرار لمجلس وزراء "الإمارة الإسلامية"، نشره عبر "تويتر" المتحدث باسم كابل ذبيح الله مجاهد اليوم الأربعاء.
ونص القرار على ضرورة التزام المقاتلين "بكافة القواعد والأنظمة الخاصة بالملاهي".
المصدر: RT
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