مسؤول بولندي: الولايات المتحدة ستنقل إلى بلادنا نحو 2,5 ألف جندي إضافي
AP
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أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوخ، أن الولايات المتحدة ستنقل نحول 2,5 ألف عسكري أمريكي إلى بولندا قريبا.
وقال سولوخ في بث "الإذاعة البولندية": "نعتمد على جنود أمريكيين. وقد جرت هذه المفاوضات. كان الأمريكيون قد أعلنوا عن نقل أكثر من 8-8.5 ألف جندي لعموم أوروبا الشرقية في الأيام القريبة القادمة. يبدو أنه سيكون لدينا حوالي 2500 جندي إضافي".
يتواجد في الأراضي البولندية حاليا نحو 5,5 ألف جندي أمريكي.
المصدر: نوفوستي
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