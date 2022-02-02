مسؤول بولندي: الولايات المتحدة ستنقل إلى بلادنا نحو 2,5 ألف جندي إضافي

أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوخ، أن الولايات المتحدة ستنقل نحول 2,5 ألف عسكري أمريكي إلى بولندا قريبا.

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وقال سولوخ في بث "الإذاعة البولندية": "نعتمد على جنود أمريكيين. وقد جرت هذه المفاوضات. كان الأمريكيون قد أعلنوا عن نقل أكثر من 8-8.5 ألف جندي لعموم أوروبا الشرقية في الأيام القريبة القادمة. يبدو أنه سيكون لدينا حوالي 2500 جندي إضافي".

يتواجد في الأراضي البولندية حاليا نحو 5,5 ألف جندي أمريكي.

المصدر: نوفوستي