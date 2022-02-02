بالفيديو.. إبراهيم رئيسي يزور ضريح الخميني لـ "تجديد البيعة"
AFP
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بمناسبة الذكرى 43 لانتصار "الثورة الإسلامية" في إيران، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رفقة مجلس الوزراء ضريح الإمام الخميني في طهران.
وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في مراسم ما يعرف في إيران بـ "تجديد البيعة والولاء لمؤسس الجمهورية الإسلامية".
يشار إلى أن إيران تحتفل بانتصار "ثورتها" في كل عام بـ "عشرة الفجر"، والتي تمتد من 1 إلى 11 فبراير.
وكان الخميني قد عاد إلى بلاده في الأول من فبراير عام 1979، بعد أن نفاه شاه إيران محمد رضا بهلوي إلى تركيا في عام 1964، ثم انتقل إلى العراق في عام 1963، إلى أن تحول إلى فرنسا في عام 1973، قبل عودته إلى إيران بعد تفجر الثورة في عام 1979.
المصدر: إيران بالعربي + RT
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