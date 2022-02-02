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برلمان كازاخستان يلغي ضرورة تنسيق سياسة الدولة مع نزارباييف

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برلمان كازاخستان يلغي ضرورة تنسيق سياسة الدولة مع نزارباييف
Sputnik
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وافق مجلس النواب في برلمان كازاخستان، على تعديل اقترحه مجلس الشيوخ، يلغي ضرورة تنسيق التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية مع الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.

في وقت سابق، وافق مجلس النواب على التعديلات التشريعية التي تنص على حق نزارباييف في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري للجمهورية، وكذلك التحدث في الحكومة والبرلمان.

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وعند النظر في الوثيقة في مجلس الشيوخ، أدخل النواب تعديلا وألغوا الحاجة إلى الاتفاق مع نزارباييف على الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية.

في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، وافق النواب على هذا التغيير، والآن تم تحويل الوثيقة إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها.

المصدر: نوفوستي

 

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