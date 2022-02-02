الأرجنتين.. الحكم على مدون فيديو بالسجن لمضايقته السيدة الأولى

أبلغت محكمة أرجنتينية، المكتب الصحفي الرئاسي، بسجن مدون فيديو لمدة شهر، وتخفيف الحكم إلى الإقامة الجبرية، لمضايقته السيدة الأولى، فابيولا يانيز.

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وقالت المحكمة في الرسالة: "حكمت المحكمة بالسجن لمدة 30 يوما، والتي سيتم استبدالها لأسباب صحية بالإقامة الجبرية، بحق مدون الفيديو إدواردو ميغيل بريستوفيليبو، المتهم بمضايقة السيدة الأولى فابيولا يانيز والتمييز ضدها من خلال منشورات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "سيتعين على بريستوفيليبو البقاء على بعد 200 متر من زوجة الرئيس لمدة عام واحد، وسيتعين عليه أخذ دورة لتعليمه احترام المرأة، ودفع التكاليف القانونية التي تكبدتها يانيز خلال هذه العملية".

وقال مكتب المدعي العام، إن مدون الفيديو، البالغ من العمر 29 عاما، أطلق حملة لتقويض سلطة يانيز، حيث هاجم في شبكاته الاجتماعية الحياة الحميمة والخاصة للسيدة الأولى، دون التفكير في أن هذا قد يضر بالاسم والشرف.

المصدر: oops top