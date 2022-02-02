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"بلومبرغ": واشنطن مستعدة لبحث السماح لروسيا بتفتيش قواعد الناتو في رومانيا وبولندا

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Globallookpress US Navy
إطلاق صاروخ "توماهوك" الأمريكي المجنح (صورة من الأرشيف)
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أفادت مصادر لوكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة مستعدة لتلبية أحد مطالب روسيا لضمانات الأمن الأوروبي، والسماح لها بتفتيش قواعد حلف الناتو في رومانيا وبولندا.

وذكرت الوكالة أن "الولايات المتحدة أبلغت الكرملين بأنها مستعدة لمناقشة السماح لروسيا بالتأكد من عدم وجود صواريخ "توماهوك" المجنحة في قواعد الناتو في رومانيا وبولندا، حسبما قالت المصادر".

وأشار أحد المصادر إلى أن أي اتفاق لن يعقد مع روسيا إلا بعد مناقشته مع حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة بولندا ورومانيا.

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وحسب "بلومبرغ"، فإن المقترح الأمريكي يهدف إلى تبديد مخاوف موسكو من إمكانية استخدام منصات إطلاق الصواريخ ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى أن منصات إطلاق الصواريخ Mk 41 التي تم نشرها في رومانيا ومن المقرر نشرها في بولندا تسمح بإطلاق صواريخ "توماهوك" منها، ما يشكل "تحديا خطيرا" لأمن روسيا.

المصدر: "بلومبرغ"

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