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السفارة الروسية في غينيا بيساو تعلق على محاولة الانقلاب هناك

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السفارة الروسية في غينيا بيساو تعلق على محاولة الانقلاب هناك
Legion-Media Berzane Nasser/Abaca/Sipa USA
رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو
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أكدت السفارة الروسية لدى غينيا بيساو، أن الجيش تمكن من تحرير رئيس الدولة عمر سيسوكو إمبالو، في أعقاب محاولة فاشلة للانقلاب على السلطة في البلد المذكور.

وذكر مصدر في السفارة في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن المتمردين احتجزوا الرئيس عمر سيسوكو إمبالو ورئيس الوزراء نونو نبيام رهينتين.

وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار استمر أكثر من 5 ساعات، تمكنت الوحدات العسكرية الموالية للحكومة من تحريرهما ونقلهما إلى القصر الرئاسي تحت حراسة مشددة.

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وأضاف المصدر أن هوية المتمردين لم يتم تحديدها بعد، مشيرا إلى أن الرئيس إمبولو تحدث عن "تمرد محدود".

وكان رئيس غينيا بيساو قد أعلن في وقت سابق استعادة السيطرة على الوضع في البلاد بعد محاولة للانقلاب عليه أعقبتها اشتباكات عنيفة، خلفت "كثيرا من القتلى"، حسب الرئيس.

المصدر: نوفوستي

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