الولايات المتحدة.. مقتل تلميذ وإصابة آخر بإطلاق نار قرب مدرسة

أعلنت شرطة مدينة ريتشفيلد بولاية مينيسوتا الأمريكية عن مقتل تلميذ وإصابة آخر في حادث إطلاق النار قرب مدرسة في المدينة.

وقالت الشرطة إن مجهولا أطلق النار بالقرب من المدرسة، حيث عثر عناصر الشرطة بعد وصولهم إلى المكان على جثة أحد التلاميذ وآخر مصاب بجروح خطيرة بحالة حرجة، فيما تمكن منفذ الهجوم من الفرار من مكان الحادث.

وتقع المدينة بضواحي مدينة مينيابوليس، أكبر مدن الولاية ويبلغ عدد التلاميذ في المدرسة نحو 200.

المصدر: نوفوستي