بريطانيا: تنامي الوجود الروسي في أمريكا اللاتينية خطر على حلفائنا الأمريكيين
Legion-Media Shaun Robinson
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اعتبر جيمس هيبي نائب وزير الدفاع البريطاني أن حكومة بلاده تراقب عن كثب نشاط روسيا في أمريكا اللاتينية، وتشعر بالقلق من "تنامي" الوجود الروسي المتزايد في المنطقة.
وقال في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، إن "سياسة موسكو في أمريكا اللاتينية تثير قلقا جديا لدى الغرب".
وأضاف: "لا يمكن إنكار الوجود الروسي في المنطقة، إنه يتعلق بسياسة ذات مغزى".
وشدد هيبي على أن الوضع الحالي "يشكل تهديدا خاصا" لحلفاء بريطانيا لاسيما الولايات المتحدة.
المصدر: "تاس"
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