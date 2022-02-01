السفير الروسي بلندن: حديث بوتين مع جونسون قد يكون قصيرا

صرح السفير الروسي في لندن أندريه كيلين بأن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد يكون قصيرا، إن لم يبد الجانب البريطاني موقفا بناء.

وقال كيلين في حديث مع الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف على "يوتيوب" يوم الثلاثاء، إن "هناك تفاهما مبدئيا أن الحديث سيجري، وأنا آمل بأنه سيجري لأن الحديث ضروري".

وتابع: "ولكن عما سيدور الحديث؟ ويجب أن نفهم أنه إذا جرى الحديث بناء على المواقف التي تتخذها بريطانيا الآن، وهي التضامن (مع أوكرانيا والغرب) والترهيب والحديث عن العواقب، فإن هذا الحديث سيكون قصيرا".

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وأضاف أن "ما يجب أن يدور حوله الحديث هو الأمن الأوروبي، والمبادئ التي تم نسيانها هنا. ويجب العودة إلى تلك الأمور وإجراء حديث بناء ليس عن كيفية جعل الوضع أسوأ، بل عن تحسينه وجعل الأمن متكافئا للجميع ومقبولا بالنسبة لروسيا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أنه يخطط لاتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء 2 فبراير.

المصدر: تاس