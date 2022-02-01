ماكرون يعلن مضاعفة المساعدات لمدارس مسيحيي المشرق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضاعفة المبالغ المالية المرصودة لمساعدة المدارس المسيحية في الشرق الأوسط.

وخلال لقائه نشطاء في الدفاع عن الأقليات المسيحية في الشرق في مواجهة مخاطر النزاعات والهجمات الجهادية في قصر الإيليزيه، قال ماكرون إن "دعم مسيحيي الشرق هو التزام علماني لفرنسا ومهمة تاريخية ويشكل استجابة لضرورة عدم التخلّي عن النضال من أجل الثقافة والتعليم والحوار في هذه المنطقة المضطربة".

وأشار إلى أن الدولة وجمعية "أوفر دوريان" ستضاعفان معا مساهماتهما في صندوق دعم مدارس الشرق برفعها إلى أربعة ملايين.

والصندوق الذي أنشئ في يناير 2020 دعم في العام 2021 ما مجموعه 174 مدرسة بينها 129 في لبنان، و16 في مصر، وسبع في إسرائيل، و13 في الأراضي الفلسطينية وثلاث في الأردن.

وقالت الأخت مريم النور، مديرة مدرسة القديس يوسف في بيروت إن إدارة "مدرسة تعد اليوم معجزة" في لبنان بسبب "حدة الأزمة" التي تشهدها البلاد.

AP

وأعلن ماكرون أنّ فرنسا ستجدّد مساهمتها البالغة 30 مليون دولار في التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع.

وأنشئ هذا التحالف في العام 2017 بالاشتراك مع الإمارات التي تتولى دعم 150 موقعا ثقافيا. وتتراوح أوضاع هذه المواقع بين المدمر والمهدد من جراء النزاعات في سوريا والعراق وأفغانستان أو من جراء انفجار مرفأ بيروت في العام 2020.

المصدر: "أ ف ب"