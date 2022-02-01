محققون: الصيد الجائر وراء مقتل الشرطيين في ألمانيا

خلص التحقيق في ألمانيا إلى أن الدافع وراء مقتل شرطيين بالرصاص في البلاد أمس الاثنين كان التغطية على الصيد الجائر، بعد العثور على طريدة نافقة في سيارة أحد الموقوفين بتهمة القتل.

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وقالت النيابة العامة في كايسيرسلاوترن إن الشرطيين قتلا بهدف "التغطية على الصيد الجائر"، وأضافت أنه تم العثور على "عدة طرائد" في صندوق سيارة المشتبه بهما.

وأثار مقتل الشرطيين، وهما رجل يبلغ 29 عاما وشابة (24 عاما)، على طريق ريفي، في كايسيرسلاوترن، صدمة في ألمانيا، ووصفت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، ما حصل بأنه "عملية إعدام"، فيما أعرب المستشار أولاف شولتس عن حزنه.

وأصيب كلّ من الشرطيين برصاصة في الرأس، خلال عملية تفتيش روتينية لسيارة أحد المشتبه بهما، وقد عثرت الشرطة على بطاقة شخصية، ورخصة قيادة تتعلق بالمشتبه به الرئيسي بالقرب من جثة الشرطية الشابة.

وقد أوقف الرجل، المعروف لدى الشرطة وخاصة بسبب الصيد الجائر، مساء الاثنين، وكان بصحبة المشتبه به الثاني الذي تم توقيفه كذلك.

المصدر: "أ ف ب"