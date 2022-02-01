بريطانيا تسجل 219 وفاة وأكثر من 112 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 219 وفاة، وأكثر من 112 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19.

وأظهرت البيانات الحكومية البريطانية أنه بين 26 يناير 2022 و1 فبراير 2022، سجلت 638241 إصابة بكورونا، وهذا يدل على انخفاض بنسبة 2.2٪ بالإصابات مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وعادت إنجلترا يوم الخميس الماضي إلى تدابير الخطة "أ" الخاصة بكوفيد-19، ورفع كل القيود بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة وإرشادات العمل من المنزل وشهادات اللقاح.

وتم تقديم تدابير الخطة "ب" في 8 ديسمبر 2021 لإبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، والتي فرض بموجبها على الأفراد ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة، بالإضافة إلى إصدار توصية للعمل من المنزل حيثما كان ذلك ممكنا وتصاريح كوفيد للمشاركة في الأحداث الكبيرة والذهاب إلى النوادي الليلية.

المصدر: RT