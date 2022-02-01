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المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تشجب محاولة الانقلاب في غينيا بيساو

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المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تشجب محاولة الانقلاب في غينيا بيساو
AFP ALFA BALDE
انتشار عسكري في شوارع غينيا بيساو - أرشيف
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شجبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" محاولة الانقلاب في غينيا بيساو، مطالبة العسكريين بـ"العودة إلى ثكناتهم".

وقالت المنظمة شبه الإقليمية في بيان، إن "(إيكواس) تشجب محاولة الانقلاب وتحمل العسكريين مسؤولية سلامة الرئيس أومارو سيسكوكو إمبالو وأعضاء حكومته".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق، بأن إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة.

وذكرت أن رجالا مدججين بالسلاح أحاطوا بقصر الحكومة، حيث يعتقد أن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو ذهب لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن "العاصمة شهدت ارتباكا بعد إطلاق للنار بالقرب من مؤسسات الدولة".

المصدر: "أ ف ب" + وكالات

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