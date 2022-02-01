مسؤول أمريكي: لافروف لم يرسل أي إشارة تؤكد نيّة روسيا وقف التصعيد

قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم يلمح بأي إشارة إلى نية روسيا وقف التصعيد على الحدود الأوكرانية.

وأوضح المسؤول أن المرحلة المقبلة ستكون تقديم روسيا "ردا رسميا" إلى الولايات المتحدة في موعد غير محدد يوافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين، جوابا على رسالة وجهتها واشنطن الأسبوع الماضي إلى موسكو ورفضت فيها الحكومة الأمريكية المطالب الرئيسية التي تقدمت بها موسكو على صعيد الأمن.

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وصرح بأن المطالب فتحت الباب أمام مفاوضات حول نشر الصواريخ ووضع سقف متبادل للمناورات العكسرية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن الغرب يحاول تجاهل المبدأ الأساسي للأمن في عدم قابليته للتجزئة في أوروبا، والوثائق التي لا تسمح بتعزيز أمن الغرب على حساب الدول الأخرى.

وقال في رسالة لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "يمنحون الأولوية حرفيا وحصريا لمبدأ حرية اختيار التحالفات، متجاهلين تماما الشرط الذي تم الاتفاق عليه بعدم جواز التعدي على أمن الدول الأخرى".

وأضاف: "تشعر روسيا بالقلق من أن دولا أخرى في الناتو مثل فرنسا، تعلن أيضا عن الحاجة إلى ضمان الأمن على أساس الوثائق التي سبق اعتمادها مثل (ميثاق إسطنبول- 1999)، و(إعلان أستانا- 2010)".

وتابع: "بعبارة أخرى، هذا المبدأ الأساسي للقانون الدولي، المتفق عليه في الفضاء الأوروأطلسي، يحاول زملاؤنا الغربيون ببساطة تجاهله، بل الاستسلام لنسيانه التام".

المصدر: وكالات