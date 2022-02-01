بريطانيا تشطب 4 إيرانيين بينهم 3 موتى من قائمة عقوباتها

شطبت بريطانيا أسماء 4 إيرانيين من قائمة عقوباتها بينهم ثلاثة موتى، بعد شمولهم بالعقوبات 10 سنوات.

وحسب المعلومات فبين الأسماء الـ4 الذين أزيلت 3 موتى هم حسن حداد ومحمد حجازي وسيد حسن فيروز آبادي.



وبحسب مواقع إلكترونية أوروبية، أحمد زركر كان على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بينما أدرج اسم محمد حجازي على قائمة عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان سيد حسن فيروز آبادي على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية.

المصدر: RT