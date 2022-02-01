"فوربس": ست سفن إنزال روسية صغيرة أثارت هلع العسكريين الغربيين

أشارت مجلة "فوربس" إلى أن إرسال روسيا ست سفن إنزال صغيرة إلى البحر الأسود للمشاركة في مناورات هناك أثار هلع العسكريين الأمريكيين والأوروبيين، وأشادت بجدوى هذه السفن.

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وذكرت المجلة الأمريكية في مقالة نشرت اليوم الثلاثاء أن الدول الغربية خارج منطقة بحر البلطيق كرست بعضا من مواردها العسكرية الحديثة لتتبع ومرافقة مجموعة صغيرة من السفن الروسية حول أوروبا.

وأشارت "فوربس" إلى أن العسكريين الروس أثبتوا بعمليتهم هذه جدوى سفن الإنزال وأظهروا "كيفية الاستفادة من وحدات بحرية ضئيلة وغير مهمة عسكريا لاستخراج أقصى قدر من القيمة من سفن قديمة ضعيفة كانت القوات البحرية الغربية قد تجاهلتها منذ فترة طويلة".

وتابعت المجلة أن الرد الغربي المبالغ فيه هو "اعتراف ضمني بأنه حتى السفن البرمائية الصغيرة غير المهمة عسكريا، إذا تم استخدامها بشكل خلاق، يمكن أن تسبب الكثير من المشاكل في المناطق الساحلية للعالم المتقدم".

وجاء نشر المقالة وسط توتر غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الباردة بين روسيا والغرب على خلفية مزاعم كييف وبعض العواصم الغربية حول تخطيط موسكو لـ"غزو أوكرانيا"، الأمر الذي نفته روسيا مرارا وتكرارا على مستويات مختلفة.

المصدر: "فوربس"