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إسرائيل تشارك في تدريب بحري بقيادة أمريكية إلى جانب دول لا تقيم علاقات معها

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إسرائيل تشارك في تدريب بحري بقيادة أمريكية إلى جانب دول لا تقيم علاقات معها
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انطلق تدريب بحري بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة 60 دولة بينها إسرائيل التي تشارك للمرة الأولى في هذه التدريبات إلى جانب عدد من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها.

وقالت البحرية الأميركية في بيان إن التدريب الدولي IMX، الذي بدأ يوم أمس الإثنين في البحرين، ويستمر لمدة 18 يوما، يضم تسعة آلاف فرد و50 سفينة من أكثر من 60 دولة ومنظمة مشاركة، مشيرا إلى أن هذا أيضا أكبر تمرين للأجهزة المسيرة عن بعد مع أكثر من 80 نظاما لطائرات من دون طيار.

من جهته، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "سيتدرب أسطول سفن الصواريخ ووحدة المهام تحت المائية مع الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة البحر الأحمر. التمرين سيعزز الأمن في المنطقة والشراكة الإقليمية".

ويضمّ التدريب عددا من الدول من بينها السعودية وباكستان وسلطنة عمان واليمن التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وتشارك فيه أيضا كل من الإمارات والبحرين اللتين أعلنتا في سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.

المصدر: "أ ف ب"

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