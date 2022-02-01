إسرائيل تشارك في تدريب بحري بقيادة أمريكية إلى جانب دول لا تقيم علاقات معها

انطلق تدريب بحري بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة 60 دولة بينها إسرائيل التي تشارك للمرة الأولى في هذه التدريبات إلى جانب عدد من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها.

وقالت البحرية الأميركية في بيان إن التدريب الدولي IMX، الذي بدأ يوم أمس الإثنين في البحرين، ويستمر لمدة 18 يوما، يضم تسعة آلاف فرد و50 سفينة من أكثر من 60 دولة ومنظمة مشاركة، مشيرا إلى أن هذا أيضا أكبر تمرين للأجهزة المسيرة عن بعد مع أكثر من 80 نظاما لطائرات من دون طيار.

The Middle East region’s largest maritime exercise, IMX/CE 2022, commenced Jan. 31 in the Kingdom of Bahrain. The training will include 9,000 personnel and up to 50 ships from more than 60 partner nations and international organizations operating across two regions. — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 31, 2022

من جهته، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "سيتدرب أسطول سفن الصواريخ ووحدة المهام تحت المائية مع الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة البحر الأحمر. التمرين سيعزز الأمن في المنطقة والشراكة الإقليمية".

بدأ اليوم، التمرين الدوليIMX بقيادة الأسطول البحري الأمريكي بحيث ستشارك فيه نحو 60 دولة بما في ذلك لأول مرة البحرية الإسرائيلية.

سيتدرب أسطول سفن الصواريخ ووحدة المهام تحت المائية مع الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة البحر الأحمر.

التمرين سيعزز الأمن في المنطقة والشراكة الإقليمية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2022

ويضمّ التدريب عددا من الدول من بينها السعودية وباكستان وسلطنة عمان واليمن التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وتشارك فيه أيضا كل من الإمارات والبحرين اللتين أعلنتا في سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.

المصدر: "أ ف ب"