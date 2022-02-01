رئيس الوزراء الهنغاري: لا أحد من الزعماء الأوروبيين يريد اندلاع حرب

صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، بأن لا أحد من زعماء الاتحاد الأوروبي يريد اندلاع حرب.

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وقال أوربان أثناء لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو: "إن زيارتي اليوم هي جزئيا بعثة للسلام. وأريد أن أؤكد أن لا أحد من زعماء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يريد حدوث حروب ونزاعات. نؤيد الحلول السياسية والاتفاقات ذات المنفعة المتبادلة".

من جانبه قال الرئيس بوتين إنه سيطلع رئيس الوزراء الهنغاري بارتياح على سير المفاوضات التي تجريها روسيا مع الولايات المتحدة وحلف الناتو حول الضمانات الأمنية.

المصدر: تاس