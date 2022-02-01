كوليبا: تأجيل الإعلان عن إنشاء اتحاد أوكرانيا وبريطانيا وبولندا

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه تم تأجيل الإعلان عن إنشاء اتحاد أوكرانيا وبريطانيا وبولندا إلى أجل غير مسمى.

وذكر كوليبا، أن سبب التأجيل، يكمن في إصابة وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس بفيروس كورونا عشية زيارتها إلى كييف.

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وأضاف كوليبا: "كان من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي الأول عن إنشاء شكل جديد من قبل وزارات خارجية الدول الثلاث خلال زيارة زميلتنا البريطانية إلى كييف. للأسف لقد مرضت الوزيرة تراس بكوفيد-19، وسنقوم لاحقا بالإعلان عن الموعد الجديد".

المصدر: تاس