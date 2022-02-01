بوتين ودراغي يبحثان الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في اتصال هاتفي الوضع حول أوكرانيا والمطالب الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء في بيان له إن دراغي شدد "على أهمية العمل على خفض حدة التوتر"، مضيفا أن الزعيمين أكدا خلال المحادثة "الالتزام بحل مستدام وطويل الأمد للوضع وضرورة استعادة مناخ الثقة".

من جانبه، ذكر الكرملين في بيان أنه "في ضوء القلق الذي أعرب عنه ماريو دراغي بشأن تطورات الوضع حول أوكرانيا" لفت الرئيس الروسي إلى تهرب كييف من تنفيذ التزاماتها، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب السياسية لحل النزاع الأوكراني الداخلي، وشدد على ضرورة قيام كييف بخطوات ملموسة لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وأضاف بيان الكرملين أن بوتين ودراغي "بحثا بشكل مستفيض موضوع صياغة الضمانات الأمنية طويلة الأمد والملزمة قانونا" التي طالبت بها روسيا.

وحسب البيان، فقد أوضح بوتين لمحاوره العناصر الأساسية للموقف الروسي بشأن الضمانات الأمنية، مركزا على أهمية مراعاة "مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة وهو مبدأ أساس منصوص عليه في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الموقعة على أعلى مستوى".

وأكد بوتين خلال المحادثة مع دراغي، استعداد روسيا لمواصلة ضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي الروسي لإيطاليا، كما أعرب الرئيس الروسي عن ارتياحه لنتائج اجتماعه مع رواد الأعمال الإيطاليين، والذي عقد عبر الفيديو كونفرنس قبل أيام.

المصدر: "تاس"