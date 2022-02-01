بوتين وأوربان يبحثان مسألة إنتاج اللقاحات الروسية في هنغاريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أنه يتم حاليا العمل على مسألة نقل تكنولوجيا إنتاج لقاح كورونا الروسي لهنغاريا.

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وأشار بوتين في بداية لقائهما المنعقد في موسكو أن الاجتماع والحوار المباشر أفضل من أي مكالمة هاتفية.

وقال: "على الرغم من كل قيود الأزمة، نحاول القتال معا، فقد قمنا بتوريد ​​أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات، كما قمتم بتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت". ونعمل حاليا على نقل التقنيات وخطوط الإنتاج"

المصدر: نوفوستي