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بوتين وأوربان يبحثان مسألة إنتاج اللقاحات الروسية في هنغاريا

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بوتين وأوربان يبحثان مسألة إنتاج اللقاحات الروسية في هنغاريا
Sputnik
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، موسكو، 1 فبراير 2022
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أنه يتم حاليا العمل على مسألة نقل تكنولوجيا إنتاج لقاح كورونا الروسي لهنغاريا.

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وأشار بوتين في بداية لقائهما المنعقد في موسكو أن الاجتماع والحوار المباشر أفضل من أي مكالمة هاتفية.

وقال: "على الرغم من كل قيود الأزمة، نحاول القتال معا، فقد قمنا بتوريد ​​أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات، كما قمتم بتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت". ونعمل حاليا على نقل التقنيات وخطوط الإنتاج"

المصدر: نوفوستي

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