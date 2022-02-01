أوكرانيا تلغي التجنيد الإجباري للمواطنين ابتداء من عام 2024
AP
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كلف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حكومته بإعداد ومناقشة في البرلمان مشروع قرار حول إلغاء التجنيد الإجباري للمواطنين للخدمة العسكرية في البلاد ابتداء من 1 يناير عام 2024.
وجاء في أمر صدر عن زيلينسكي ونشر على موقع الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء: "أقرر: على مجلس الوزراء تطوير إدخال نموذج لنظام تدريب عسكري مكثف كشكل بديل محتمل للخدمة العسكرية وإنهاء تجنيد المواطنين الأوكرانيين للخدمة العسكرية اعتبارا من 1 يناير عام 2024".
المصدر: تاس
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