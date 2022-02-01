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اتفاق بين قطر و"طالبان" على استئناف رحلات الإجلاء من مطار كابل

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اتفاق بين قطر و
Globallookpress
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اتفقت قطر مع حركة "طالبان"، على استئناف عمليات إجلاء تشمل آلاف الأجانب والأفغان من مطار كابل، بحسب وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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وفي حديث لموقع "أكسيوس"، قال عبد الرحمن آل ثاني، إن المحادثات جارية أيضا للسماح برحلة واحدة في الأسبوع تديرها الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا" بمجرد موافقة "طالبان" على متطلبات أمنية معينة.

وأضاف: "نعتقد أننا بحاجة إلى بذل جهد جماعي بين أعضاء المجتمع الدولي والأطراف المعنية من أجل وضع مخطط للمضي قدما في أفغانستان، لأنه لا يمكن أن يبقى على هذا النحو إلى الأبد. وإلا فإن الوضع الإنساني هناك سيكون أسوأ بكثير".

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق الخاص بتسيير رحلتين أسبوعيا، تستأجرهما الخطوط الجوية القطرية، سيسمح للولايات المتحدة ودول أخرى بإجلاء الآلاف من الأجانب والأفغان المعرضين للخطر.

ويأتي حديث وزير الخارجية القطري، إلى موقع "أكسيوس"، خلال تواجده في السفارة القطرية في واشنطن، عقب اجتماعات مع الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن وغيرهما من المسؤولين.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من إعلان قطر وتركيا وحركة "طالبان" عن اتفاقهم على "عدة قضايا رئيسية" تتعلق بإدارة وتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي.

المصدر: axios

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