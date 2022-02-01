الخارجية الروسية: قمة روسيا – إفريقيا ربما تجري عبر الفيديو

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إنه لم يتم بعد تحديد موعد ومكان انعقاد القمة الروسية - الإفريقية الثانية بشكل نهائي، وقد يعقد الاجتماع على شكل مؤتمر فيديو.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا: "لا يوجد قرار نهائي بعد، بشأن مكان وزمان القمة الروسية – الإفريقية. سنحاول أن نجعلها تعقد بشكل شخصي، ولكن كل أنواع الخيارات ممكنة، بما في على شكل مؤتمر فيديو".

وتابع بوغدانوف القول، إنه قد يمثل روسيا في قمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد في أديس أبابا.

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وقال بوغدانوف: "سيتم هناك كذلك بحث موضوع القمة الروسية - الإفريقية الثانية، لكنهم يقولون إن الوصول إلى المقر مغلق في إثيوبيا، لذلك ستعقد الاجتماعات خارجه. الكثير من الظروف متعلقة بقيود فيروس كورونا".

المصدر: تاس