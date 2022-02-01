بيسكوف يكشف حقيقة اتصالات بوتين المحتملة مع 3 زعماء

في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء رد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الأسئلة المتعلقة باللقاءات والاتصالات المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين مع عدد من الزعماء الأجانب.

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وقال بيسكوف إن "لقاء وجها لوجه" يمكن أن يجمع بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "في المستقبل المنظور"، دون أن يحدد ما إذا كان ذلك اللقاء سيعقد في روسيا أو خارجها.

وكان بوتين وماكرون اتفقا خلال محادثة هاتفية الاثنين على أن تتم دراسة إمكانية عقد لقاء شخصي بينهما على وجه السرعة، حسبما أفاد الكرملين.

من جانبه، لم يستبعد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إمكانية عقد لقاء شخصي بين ماكرون وبوتين في روسيا، لكنه أشار إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وردا على الاتصال الهاتفي المحتمل بين بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال بيسكوف إن مثل هذا الاتصال "ليس مدرجا في جدول اليوم"، مشيرا إلى أن الكرملين لم يعلن عن أي محادثة بين الزعيمين، لكنه لا يستبعد التوصل إلى اتفاق على موعد لمحادثة كهذه.

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وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية بأن جونسون يأمل بإجراء محادثة هاتفية مع بوتين الاثنين، قبل الإعلان عن احتمال تأجيل هذه المكالمة إلى اليوم الثلاثاء، وهو اليوم المقرر لانطلاق جونسون في زيارة إلى أوكرانيا، حيث سيلتقي رئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتوقع زيارة للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قال بيسكوف إن الاتصال وجها لوجه بين رئيسي روسيا والبرازيل "قيد التحضير".

وفي أواخر يناير أعلن بولسونارو أنه سيزور روسيا في نهاية فبراير المقبل لـ"تعزيز الروابط وتحسين العلاقات التجارية".

المصدر: وكالات