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وصول الشحنة السادسة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا

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وصول الشحنة السادسة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا
Sputnik
صورة من الأرشيف
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 قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن طائرة شحن أمريكية نقلت من الولايات المتحدة الدفعة السادسة من الأسلحة إلى أوكرانيا منذ 22 يناير.

وأضاف الوزير، في تغريدة على تويتر: "نحن نفرغ حمولة الطائرة السادسة من أصدقائنا من الولايات المتحدة الأمريكية! وصل على متنها 84 طنا من الذخيرة إلى كييف! في المجموع، تلقينا اليوم حوالي 500 طن من المعدات الدفاعية من الولايات المتحدة. وهذه ليست النهاية".

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ونشر الوزير الأوكراني، صورة لطائرة الشحن، بالإضافة إلى محتوياتها مع عدد كبير من الصناديق.

مساء الاثنين أعلن الوزير ريزنيكوف، عن وصول الطائرة الأمريكية الخامسة إلى كييف وعلى متنها 84 طنا من الذخيرة الحربية من مختلف العيارات.

في يوم 22 يناير، وصلت الدفعة الأولى من الشحنات العسكرية الأمريكية وكان وزنها الإجمالي أكثر من 90 طنا.

المصدر: نوفوستي

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