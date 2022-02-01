إيران: "الطاقة الذرية" لن تستطيع الوصول لمعلومات كاميرات المراقبة بمنشأة أصفهان الجديدة

أكدت إيران أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو "تقرير روتيني معتاد، وأنها أبلغت الوكالة عن عزمها على إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد بمدينة أصفهان بدلا من كرج".

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وفي تصريحات له عقب إصدار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال محمد رضا غائبي، رئيس ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا: "إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر قبل ساعات، هو تحديث روتيني للوكالة يطلع أعضاء هذه المنظمة على أحدث المعلومات التقنية المتعلقة بأنشطة إيران النووية"، مشيرا إلى أنه "بحسب هذا التقرير، أبلغت طهران الوكالة أنها تعتزم إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع "تسا" في كرج، والذي لم يبدأ العمل فيه بعد، وستكون الوكالة قادرة وفقا لذلك على تنظيم متطلباتها في المراقبة والاشراف".

وأوضح غائبي أن "المعلومات حول هذه المراقبة ستبقى لدى إيران، ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إليها حتى تستأنف إيران التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي".

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر ديسمبر الماضي على تركيب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" للطرد المركزي في كرج، إذ حلت هذه الكاميرات محل الكاميرات التي أزيلت من منشأة كرج في وقت سابق.

المصدر: "إيرنا"