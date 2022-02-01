مجموعة "عثمانلي أوجاقالاري" اليمينية التركية تطلق "الموقد"

أعلن المتحدث باسم مجموعة "عثمانلي أوجاقالاري" التركية اليمينية، مصطفى تكاراك، أن حزبهم السياسي الجديد سيحمل اسم "الموقد".

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وفي بيان له، أوضح مصطفى تكاراك أن حزب "الموقد" الذي سيأسسوه، "سيكون المكان الذي يتحد فيه الجميع"، مضيفا: "نحن في عثمانلي أوجاقالاري، هدف إنشاء حزبنا السياسي هو الوحدة، فالحزب بعيد كل البعد عن التقسيم".

وشدد تكاراك على أن هدفهم أيضا "الحفاظ على القيم والتفاهم السياسي للإمبراطورية العثمانية، لأن الناس تريد أن ترى حزباً سياسياً يطور مشاريع موجهة نحو الحلول في ضوء القيم العثمانية وتكامل جمهورية تركيا مع العالم"، وقال: "لقد رأينا أنه من الضروري جمع كل الناس الذين يعيشون في بلادنا، الذين يشعرون أنهم ينتمون إلى قيم الإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية، تحت سقف واحد، وقررنا أن هذه الهيكلة قد تم تحقيقها في حزب الموقد، لهذه الأسباب والاحتياجات، وجدت عثمانلي أوجاقالاري الآن أنه من الصواب أن تأخذ مكانها في الساحة السياسية"، مؤكدا أنه "تم إعداد ميثاق الحزب، وتم تحديد برنامج الحزب والمسار الذي سيتبعه".

كما عبر عن آماله في أن "يكون الحزب مفيدا لتركيا وللأمة، وأن يقدم خدمات جيدة ويخلق بيئة سياسية لطيفة يتمكن خلالها المواطنين من العيش معا دون تمييز".

وفي وقت سابق، أشار زعيم مجموعة "عثمانلي أوجاقلاري"، قادير جانبولات، إلى أنهم "يؤسسون حزبا ينضم إلى تحالف الجمهور الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزبين آخرين، هما الحركة القومية والاتحاد الكبير".

المصدر: "زمان"