شويغو: الأساطيل الروسية تتحرك لحماية المصالح القومية

قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إن القوات البحرية والجوية الروسية تتدرب خلال المناورات الضخمة في يناير وفبراير، على حماية المصالح القومية الروسية في المحيطات والبحار.

وشدد الوزير الروسي، على أن هذه المناورات تهدف للتصدي للتهديدات العسكرية من مختلف الاتجاهات.

وأضاف شويغو: "في الفترة من يناير - فبراير، سيتم تنفيذ سلسلة من التدريبات البحرية في جميع مناطق مسؤولية الأساطيل الروسية. وخلالها تنفذ القوات البحرية والجوية الروسية التدابير اللازمة لحماية المصالح الوطنية الروسية في المحيطات العالمية وصد التهديدات العسكرية من البحار والمحيطات. وبشكل إجمالي تشارك في التدريبات أكثر من 140 سفينة حربية وسفينة دعم وأكثر من 60 طائرة حربية".

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وأشار الوزير إلى أن التدريبات، لا تتم بشكل مفاجئ، بل تجري وفق خطة تدريب القوات المسلحة الروسية لعام 2022.

من جانبه، قال الأميرال فيكتور كرافشينكو، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان الرئيسية للبحرية الروسية في 1998-2005، إن هذه المناورات ستكون الأكبر في تاريخ روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي