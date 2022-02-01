مينسك ترد على دعوة واشنطن لعائلات موظفي سفارتها إلى مغادرة بيلاروس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز، إن الولايات المتحدة، تتخذ قرارات مسيسة في أوروبا الشرقية.

وشدد المتحدث، على أنه لا يوجد أي خطر، لا على الدبلوماسيين الأمريكيين ولا على الدبلوماسيين من الدول الأخرى العاملين في بيلاروس.

وأضاف: "بيلاروس ليست أول دولة يتم فيها تغيير نظام عمل البعثات الدبلوماسية الأمريكية. نحن ننظر بهدوء إلى ذلك، لأنه من حق الجانب الأمريكي اتخاذ مثل هذه القرارات. وفقا للعديد من التصنيفات تبقى بيلاروس أكثر أمانا من الولايات المتحدة".

ونوه المتحدث، بأن الولايات المتحدة، تتخذ مؤخرا قرارات بعيدة عن الواقع، دون تقييم جاد وموضوعي للأمور.

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وقال: "من بين هذه القرارات، على سبيل المثال، الدعوة الأمريكية لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بهدف إحداث ضوضاء وإطلاق بعض التصريحات السخيفة التي لا تدعمها أي حقائق".

في وقت سابق، أوعزت الخارجية الأمريكية، لأفراد عائلات الموظفين الأمريكيين في بيلاروس، بمغادرة هذه الدولة.

المصدر: نوفوستي