مسؤولة ألمانية تدعو حكومتها لقبول المهاجرين العالقين على حدود بيلاروس وبولندا

دعت لويزا أمتسبرغ، مفوضة حكومة ألمانيا لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية، سلطات بلادها إلى قبول المهاجرين الموجودين في المنطقة الحدودية بين بيلاروس وبولندا.

وقالت المسؤولة في حديث صحفي نشر اليوم الثلاثاء: "يجب أن تكون الحدود الأوروبية مفتوحة لطالبي اللجوء. كما يجب أن تحترم بولندا التشريعات الأوروبية".

وأضافت ردا على سؤال عن تدفق اللاجئين من بيلاروس إلى بولندا وتشييد سياج على الحدود البولندية البيلاروسية: "أود أن تجد ألمانيا سبلا لاستقبال الناس من المنطقة الحدودية الذين لم يعد لديهم أي مخرج آخر".

إقرأ المزيد

ومع ذلك، قالت أمتسبرغ إنها تتفهم "وجود إحساس بالخطر في بولندا".

في ديسمبر، أفادت الشرطة الفيدرالية الألمانية المسؤولة عن حماية حدود البلاد، بأن 11213 مهاجرا غير شرعي معظمهم من العراقيين والسوريين والأفغان، وصلوا إلى ألمانيا عبر أراضي بيلاروس وبولندا عام 2021، ولكن عدد الوافدين تراجع تدريجا في نهاية العام.

يذكر أن أزمة الهجرة التي ظهرت ملامحها منذ شهور على حدود بيلاروس مع كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا، تفاقمت بشكل حاد في نوفمبر الماضي عندما احتشد آلاف المهاجرين في المنطقة الحدودية على الجانب البلاروسي وحاولوا اقتحام الحدود البولندية.

المصدر: "تاس"