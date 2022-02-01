الحكم بالإعدام على ضابطي شرطة سابقين في بنغلاديش

أصدرت بنغلاديش، حكما بالإعدام على ضابطي شرطة سابقين، بسبب قتلهما بالرصاص ضابط جيش متقاعد برتبة ميجور في منطقة كوكس بازار جنوبي البلاد، في عام 2020.

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وأصدر قاضي المحكمة الجزئية، الحكم ضد براديب كومار داس، رئيس مركز محلي للشرطة سابقا، ومساعده سابقا أيضا، لياقت علي، لإدانتهما بقتل سينها محمد راشد، الذي كان يصور فيلما وثائقيا عن الحياة البرية على طول ساحل كوكس بازار.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان براديب كومار داس، بتدبير أكثر من 170 جريمة قتل في جنوب البلاد.

كما حكم على ستة أشخاص آخرين بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، في حين تمت تبرئة سبعة آخرين.

وقال المدعي العام توحيد الاحسان، إن "القاضي خلص إلى أنها كانت جريمة قتل مع سبق الإصرار، وإن أحد المتهمين أطلق النار على راشد بينما ركله الآخر عندما كان يحتضر".

وأثارت تفاصيل جريمة القتل، غضب المجتمع العسكري في البلاد، الذي طالب بمعاقبة ضباط الشرطة.

المصدر: le figaro