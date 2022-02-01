مصدر دبلوماسي: الروس المدانون في سريلانكا بقضية جمع الخنافس يعودون إلى وطنهم اليوم

أفادت السفارة الروسية في سريلانكا بأن الروس الثلاثة المدانين في سريلانكا بتهمة جمع الخنافس سيعودون اليوم الثلاثاء إلى موسكو بعد دفعهم للغرامة.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في السفارة قوله: "قام المواطنون الروس أمس الاثنين (31 يناير الماضي) بدفع الغرامة، وسمحت المحكمة لهم بمغادرة أراضي سريلانكا. ويتهجون اليوم إلى موسكو".

وأفادت السفارة الروسية لدى كولومبو سابقا بأن محكمة في سريلانكا حكمت على 3 مواطنين روس متهمين بجمع الخنافس بغرامة تزيد عن 14 ألف دولار أمريكي وسنتين في السجن مع وقف التنفيذ.

تم اعتقال الباحث وعامل حديقة الحيوانات بمدينة روستوف على نهر الدون، ألكسندر إيغناتينكو، ورفيقيه، نيكولاي كيلافيان، وأرتيوم ريابوف، في 26 فبراير عام 2020 من قبل شرطة حماية محميات سريلانكا في ولاية نوفارا-إيليا. وعثر رجال الشرطة في جيب ألكسندر إيغناتينكو على عدد من الخنافس الميتة التي قال الباحث إنه نسي رميها قبل يوم من ذلك. وبدأت المحاكمة بحق المواطنين الروس في 28 مايو عام 2020.

وقال إيغناتينكو خلالها إنه كان ينفذ كل القوانين السريلانكية في هذا المجال وكان يلتقط فقط الفراشات والخنافس والزواحف الصغيرة الميتة خارج أراضي محميات الدولة، ويصورها ثم يتركها. لكن السلطات السريلانكية لم تثق بشهاداته.

المصدر: نوفوستي